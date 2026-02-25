Ritrovata la donna scomparsa di Porto Empedocle, Si è presentata in un comando di polizia siciliano dicendo di stare bene ma che non vuole essere più cercata.
Ritrovata la donna scomparsa di Porto Empedocle, si è presentata alla Polizia
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, Azione Civica raccoglie 3500 firme e plaude per l’avvio dei cantieri: “Abbiamo messo...
Sono 3.500 le sottoscrizioni che Azione Civica ha registrato nel corso della raccolta firme promossa lo scorso fine settimana a Canicattì contro la gestione...
Canicattì, presidente del consiglio comunale si schiera con consigliere Cilia diffidato da Aica: “Ristabilire...
“Apprendo con profonda sorpresa e viva preoccupazione la notizia della diffida notificata al consigliere comunale Gianluca Cilia da parte di AICA, circostanza che interviene...
Pacemaker senza fili su una donna in gravidanza, intervento eccezionale al San Giovanni di...
Straordinario intervento eseguito presso la Cardiologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio, dove alcuni giorni fa, è stato impiantato con successo un pacemaker miniaturizzato senza...
Raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata
Raccolta di sangue dell’Avis-Associazione volontari italiani del sangue, a Campobello di Licata. E' stata proficua. Il bilancio: 6 sacche di sangue incamerate....
Prende a schiaffi la moglie davanti i figli minorenni, denunciato 40enne
Avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi e pugni al culmine dell’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche. È avvenuto negli scorsi giorni ad...
Sorpresi a gettare rifiuti in strada, scoperti 47 “sporcaccioni”
A conclusione di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento ha...
Minacce e botte alla moglie dal 2023, arrestato marito violento
I carabinieri hanno eseguito a Gela (Caltanissetta) un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne, già sottoposto alla detenzione domiciliare per...