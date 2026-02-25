ll Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni, in flagranza di reato, due “corrieri” diretti in Sicilia, che a bordo della loro autovettura avevano nascosto circa quattro chili di cocaina.

L’operazione trae origine da un piano di interventi organizzato nell’ambito delle attivita’ di controllo economico del territorio, svolte nel capoluogo reggino e in tutto l’hinterland metropolitano, con particolare riferimento alle aree interessate da infrastrutture portuali e aeroportuali. In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, con il supporto delle unita’ cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, nei pressi del porto di Villa San Giovanni, hanno intercettato e sottoposto a controllo un’autovettura in procinto di imbarcarsi per la Sicilia. Nello specifico, nell’accingersi al controllo nei confronti del mezzo, i militari hanno constatato che il conducente e il passeggero mostravano evidenti segni di agitazione e di nervosismo e, quindi, un comportamento oltremodo sospetto.

La pattuglia ha proceduto alla perquisizione del veicolo, eseguita con il prezioso ausilio dei cani antidroga, rinvenendo, soprattutto grazie alle segnalazioni delle citate unita’ cinofile, circa quattro chilogrammi di cocaina accuratamente occultata all’interno di un doppiofondo appositamente ricavato nella parte posteriore dell’autovettura, lato passeggero. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 650 mila euro.