

Al via i preparativi per il Giovani In Festa 2026 a Canicattì. L’appuntamento richiama, ogni anno, nel comune che ospita l’evento centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi da ogni parte della diocesi di Agrigento. Pertanto il prossimo 1 maggio si preannuncia in città l’arrivo di numerosi mezzi carichi di giovani.

La giornata come sempre sarà dedicata alla preghiera, al sano divertimento e alla possibilità di intessere relazioni e ascoltare testimonianze di vita e conversioni.

Il centro nevralgico dell’evento potrebbe essere la chiesa santa Chiara, dove riposa il beato Rosario Angelo Livatino. Ma il programma preciso sarà deciso e rivelato solo nelle prossime settimane dopo delle riunioni organizzative tra la comunità ecclesiale e le istituzioni. La prima assemblea cittadina si terrà il 2 marzo prossimo proprio nella chiesa intitolata alla fondatrice delle Clarisse. La riunione si aprirà alle 19.

“L’assemblea cittadina è aperta a tutti, abbiamo bisogno di voi per organizzare il Giovani in Festa, non mancare, ti aspettiamo”. Questo l’invito del vicario foraneo, don Calogero Morgante, alla comunità ecclesiale.

Lo scorso anno il Giovani In Festa si è tenuto a Lampedusa. Sono stati i giovani isolani a passare la grande croce simbolo della manifestazione diocesana ai coetanei giunti da Canicattì.

Valentina Garlandi