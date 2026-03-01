Il gip del tribunale di Sciacca, accogliendo la richiesta della procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di una donna di Ribera, indagata per i reati di stalking e lesioni personali.

Le indagini scaturiscono dalla denuncia presentata dalla persona offesa ai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l’indagata avrebbe molestata la parte offesa e, in una occasione, l’avrebbe anche aggredita con calci e pugni provocando lesioni giudicate guaribili in due giorni. Con il provvedimento del giudice la donna non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.