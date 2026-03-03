E’ un giovane di 24anni, residente a Canicattì, ma di origini albanesi, la vittima dell’incidente che si è verificato poco prima dell’alba ieri, lungo la statale di Naro.

Il giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri 4 connazionali, seduto sul lato passeggero, quando il mezzo si è scontrato con un camion condotto da un agrigentino che è rimasto ferito. Gli occupanti della vettura stavano andando a lavorare nei campi, anche loro sono rimasti feriti. L’uomo sul mezzo pesante proveniva dal mercato ortofrutticolo di Agrigento ed era diretto a Canicattì per consegnare frutta e verdura.

Le condizioni dei feriti sono serie ma pare che nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono stati tutti trasferiti negli ospedali di Licata, Canicattì e Agrigento per gli accertamenti del caso.