Si è ufficialmente costituito a Canicattì il Comitato per il NO in vista del prossimo referendum.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di informare i cittadini sui contenuti del quesito referendario e sulle

ragioni del voto contrario, promuovendo un confronto pubblico serio, approfondito e rispettoso, fondato

su dati, analisi e valutazioni nel merito delle questioni oggetto della consultazione.

Nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio, domenica 8 febbraio, dalle ore 09:00 alle ore

13:00, i componenti del Comitato saranno presenti con un banchetto informativo davanti alla Villa

Comunale.

Sarà un’occasione per incontrare i cittadini, distribuire materiale informativo, chiarire dubbi e illustrare

le motivazioni che sostengono il voto per il NO.

Il Comitato invita tutta la cittadinanza a partecipare, nella convinzione che il referendum rappresenti un

momento fondamentale di esercizio democratico che richiede consapevolezza e informazione.

I referenti del Comitato:

Fabio Falcone (Movimento 5 stelle)

Andrea Vergottini (Partito Democratico)

Taibi Antonino (Giovani Democratici)

Salvatore Treppiedi (Avs)

Pietro Aquilino (CGIL)

Rosaria Alaimo (CGIL)