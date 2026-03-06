Si è ufficialmente costituito a Canicattì il Comitato per il NO in vista del prossimo referendum.
Il Comitato nasce con l’obiettivo di informare i cittadini sui contenuti del quesito referendario e sulle
ragioni del voto contrario, promuovendo un confronto pubblico serio, approfondito e rispettoso, fondato
su dati, analisi e valutazioni nel merito delle questioni oggetto della consultazione.
Nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio, domenica 8 febbraio, dalle ore 09:00 alle ore
13:00, i componenti del Comitato saranno presenti con un banchetto informativo davanti alla Villa
Comunale.
Sarà un’occasione per incontrare i cittadini, distribuire materiale informativo, chiarire dubbi e illustrare
le motivazioni che sostengono il voto per il NO.
Il Comitato invita tutta la cittadinanza a partecipare, nella convinzione che il referendum rappresenti un
momento fondamentale di esercizio democratico che richiede consapevolezza e informazione.
I referenti del Comitato:
Fabio Falcone (Movimento 5 stelle)
Andrea Vergottini (Partito Democratico)
Taibi Antonino (Giovani Democratici)
Salvatore Treppiedi (Avs)
Pietro Aquilino (CGIL)
Rosaria Alaimo (CGIL)
Canicattì, costituzione Comitato per il No al referendum
Si è ufficialmente costituito a Canicattì il Comitato per il NO in vista del prossimo referendum.