24 nuove rotte, 2 aerei e +35% di passeggeri. Sono questi i numeri sciorinati nel corso della conferenza stampa a seguito dell’apertura della nuova base Ryanair presso l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani da gennaio 2026.

A presentare le novità, il Presidente di Airgest Salvatore Ombra, Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, e il direttore generale dell’Aeroporto Trapani-Birgi, Enrico Maria Malato.

“Già a partire da questa estate, come avevamo annunciato, parte una seconda macchina – le parole del Presidente di Airgest, Salvatore Ombra – La promessa è stata mantenuta. Sei nuove rotte, 24 destinazioni complessive. L’obiettivo nostro è quello di raggiungere 1,5 milioni di passeggeri entro il 2026. Ringraziamo la Regione Siciliana per la strategica abolizione dell’addizionale municipale.

A questo si aggiungono gli investimenti che partiranno per un restyling importante del nostro aeroporto. 8 cantieri aperti entro la fine di quest’anno, 13,8 milioni di investimenti sul nostro scalo. Non possiamo che essere contenti, sarà un anno importante. Sono risultati che condivido con l’intero Consiglio di amministrazione. Le trattative continuano e l’obiettivo è quello di tornare ai fasti del 2016-2017”.

Le 6 nuove rotte Ryanair in partenza da Trapani-Birgi voleranno alla volta di Stoccolma, Bournemouth, Bari, Lublino, Saarbrücken e Verona.

Le parole di Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair.

“In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare questo operativo estivo 2026 da record per Trapani Marsala – un risultato diretto della decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti siciliani più piccoli. Con 2 aeromobili basati (investimento da 200 milioni di dollari) e 24 rotte (incluse 6 nuove ed entusiasmanti destinazioni verso Stoccolma, Bournemouth, Bari, Lublino, Saarbrücken e Verona), questo operativo supporterà oltre 960 posti di lavoro locali e 1,2 milioni di passeggeri annuali, migliorando la connettività, il turismo e l’occupazione alle tariffe più basse d’Europa. Ryanair ha accolto con favore la decisione del Presidente Schifani e del Governo siciliano di abolire l’addizionale comunale negli aeroporti più piccoli della Sicilia, ma ritiene che questo sia il momento ideale per fare un ulteriore passo avanti. Eliminare questa tassa anti crescita in tutti gli aeroporti siciliani (inclusi Palermo e Catania) permetterebbe di sbloccare ancora più crescita, tariffe più basse e una maggiore connettività durante tutto l’anno per tutti i cittadini siciliani e per i visitatori”.