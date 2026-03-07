Nino Marino, segretario generale della Uila Catania-Messina e Sicilia, storico esponente del movimento sindacale nella nostra Isola, è il nuovo presidente del Comitato provinciale Inps di Messina. È stato eletto dai componenti del rinnovato Comitato.

Ringraziando tutto il Comitato per la fiducia, Marino ha sottolineato le nuove e più incisive competenze dell’organismo di vigilanza Inps: “Siamo chiamati a garantire un delicato contributo di idee, segnalazioni e proposte per migliorare l’adeguatezza organizzativa dell’Istituto perché sia sempre più dalla parte dell’utenza, specialmente delle persone fragili che rappresentano la nostra priorità.

Per realizzare questo obiettivo sono fondamentali competenza, professionalità e passione che assicurano quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori dell’Inps. Accanto a loro, va riconosciuto anche il rilievo della preziosa rete di presenza capillare nel territorio costituita dai Patronati e dalle organizzazioni di categoria, coi quali dev’essere costantemente valorizzato il rapporto di cooperazione e di confronto. Un rapporto da costruire sull’ascolto di ogni apporto costruttivo proveniente da operatori che sono autentici professionisti del sociale”.

Da Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, “auguri e buon lavoro” a Nino Marino. L’esponente della Uil, dopo avere sottolineato e ringraziato Cgil e Cisl “per la piena convergenza” del sindacato confederale nell’elezione del nuovo presidente del Comitato Inps, ha aggiunto: “Proprio in considerazione di quale sia il rilievo che l’Istituto di previdenza ha per il mondo del lavoro, per i pensionati e per le famiglie del nostro territorio, abbiamo decisamente puntato per la presidenza provinciale su un nome autorevole di spiccata sensibilità e radicata cultura sindacale: una certezza e un punto di riferimento. Su Nino Marino come su tutto il Comitato puntiamo con fiducia perché svolgano un’azione utile e concreta al servizio di tutta la collettività in un quadro di piena e proficua collaborazione con gli uffici e le strutture dell’Inps di Messina guidata in maniera encomiabile dal direttore Gaetano Minutoli”.