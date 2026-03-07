Con un medley di alcuni suoi grandi successi come ‘Sei un mito’, ‘La regola dell’Amico’, protagonista di Max Forever – The Party Boat a Sanremo, Max Pezzali ha fatto ballare il pubblico di Sanremo e nelle prossime serate si collegherà nuovamente per dare vita una vera residency a bordo di Costa Toscana che diventa per l’occasione La nave della Musica. Non semplici esibizioni, ma un racconto continuo che reinterpreta Sanremo da una prospettiva inedita: quella del mare.

In estate Max Pezzali sarà impegnato negli Stadi italiani in un tour che toccherà anche Messina con un doppio appuntamento l’1 e 2 luglio. I live allo Stadio Franco Scoglio sono organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina.

‘Max Forever gli anni d’oro – stadi 2026’, 15 appuntamenti che lo porteranno a Lignano Sabbiadoro (7 giugno – Stadio Teghil), Torino (13 e 14 giugno – Allianz Stadium), Napoli (19 giugno – Stadio Maradona), Roma (23 e 24 giugno – Stadio Olimpico), Bologna, (27 e 28 giugno – Stadio Dall’Ara), Messina (1 e 2 luglio – Stadio F. Scoglio), Bari (5 luglio – Stadio San Nicola), Padova (8 e 9 luglio – Stadio Euganeo) e Milano (11 e 12 luglio – Stadio San Siro).

Si contano già oltre 600mila biglietti già venduti e sono già sold out la doppia di Torino e Milano, la prima di Napoli, Roma, Bologna e la data zero di Lignano. Infine, a ottobre torna su Sky e Now ‘Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883’ con gli otto nuovi episodi per la seconda stagione della serie Sky di Sydney Sibilia con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.