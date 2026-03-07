Proseguono le azioni di controllo della Polizia di Stato per contrastare efficacemente il fenomeno dei furti di “oro rosso” in tutto il territorio catanese.

La Questura di Catania ha pianificato e svolto mirati interventi in tutti i quartieri della città, attraverso un pattugliamento capillare delle zone in cui sono ubicate le cabine elettriche prese di mira dai malviventi per sradicare cavi di rame da poter rivendere al mercato nero per ottenere un guadagno illecito.

Nei giorni scorsi, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un pluripregiudicato catanese di 34 anni individuato all’interno di una cabina di via Fabio Filzi. L’uomo era già riuscito a tranciare otto metri di cavi di rame e ad asportare due batterie. I poliziotti lo hanno bloccato mentre stava per uscire dalla cabina, grazie ad un moderno sistema foto-trappola installato all’interno per prevenire i furti e, nel caso di intrusione, individuare gli autori. E così è accaduto con l’uomo che è stato arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nella disponibilità del 34enne, già noto per analoghi furti perpetrati nei mesi scorsi, è stata trovata la refurtiva che, dopo gli opportuni accertamenti, è stata riconsegnata al responsabile della società per la distribuzione dell’energia elettrica che ha formalizzato la denuncia. Nello stesso tempo, è intervenuta sul posto una squadra di tecnici specializzati che hanno appurato come i cavi fossero stati tranciati con alcuni attrezzi.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania il pluripregiudicato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del ladro seriale la misura della custodia cautelare in carcere.

Ad oggi, la costante vigilanza dei poliziotti ha permesso di sventare molteplici colpi, in città come in provincia, sorprendendo in flagranza i ladri, pronti ad entrare in azione per racimolare matasse di cavi. Oltre a bloccare e ad arrestare i malviventi, l’intervento tempestivo dei poliziotti della squadra volanti e delle moto-volanti ha consentito di scongiurare una serie di rischi per la sicurezza dei cittadini, nonché pesanti disagi che potrebbero derivare dalla devastazione delle cabine elettriche.