Le meticolose indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Giarre (CT), sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno consentito di identificare gli autori di due furti, con utilizzo di esplosivi, commessi da un 20enne ed un 30enne, entrambi residenti a Giarre.

Al riguardo, nella nottata del 21 febbraio scorso, la centrale Operativa di Giarre, attivata dalla segnalazione del Servizio di Sorveglianza delle Poste, ha allertato e fatto convergere una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Giarre ed una della stazione di Fiumefreddo di Sicilia all’Ufficio Postale di Giarre, Frazione Macchia, di via Principe di Piemonte.

Da remoto, gli addetti alla vigilanza avevano notato dai monitor che due persone, dopo aver tentato di introdurre qualcosa all’interno del bancomat, stavano provando ad accendere una miccia ma, dopo qualche tentativo andato a vuoto, erano scappati.

I militari dell’Arma, arrivati sul luogo della segnalazione, hanno effettivamente accertato che nella fessura erogatrice di banconote era stato introdotto qualcosa e che, dalla stessa, penzolava una miccia spenta. Nella circostanza, l’area è stata messa in sicurezza ed è intervenuto anche personale del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Catania che, dopo pochi minuti, è stato dirottato in frazione Carrubba del Comune di Riposto dove è stata, invece, segnalata l’esplosione di uno sportello bancomat.

Ed in effetti, a distanza di pochi minuti, l’ATM dell’Ufficio Postale di Riposto era stato preso di mira dai malviventi che, riusciti ad attivare la deflagrazione, non erano tuttavia riusciti nell’intento di scardinare la cassaforte. Gli Artificieri, dopo aver visionato l’ordigno, sono riusciti ad estrarre e separare la polvere pirica contenuta all’interno dell’involucro adoperato dai ladri.

Le attività di indagine, subito avviate a partire dall’acquisizione dei filmati estrapolati da numerosi sistemi di videosorveglianza dislocati nelle adiacenze dei due bancomat, hanno permesso di stringere il cerchio sui due uomini che sono stati, quindi,identificati dagli investigatori.

Ad incastrare i due, immortalati dalle immagini registrate dalle telecamere, anche la corrispondenza dell’abbigliamento e le scarpe indossate quella notte, successivamente trovate sequestrate dai Carabinieri presso le rispettive abitazioni.

Ai due denunciati sarebbe da ricondurre anche un altro evento, l’esplosione di un distributore di sigarette, verificatosi il 5 febbraio scorso nella frazione Torre Archirafi di Riposto, in danno di un bar.

Il 20enne ed il 30enne sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per “tentato danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”, “tentato furto aggravato”, “fabbricazione e detenzione di materiale esplodente”, “accensioni ed esplosioni pericolose”.