Nascondeva la droga nelle … parti intime e per tal motivo, è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ quanto accaduto ad un giovanissimo spacciatore appena 18enne, sorpreso nel corso di un servizio perlustrativo dei Carabinieri a bordo di un’Alfa Romeo Mito, in compagnia di altre due persone, rispettivamente di 22 anni il guidatore e di 19 il passeggero. I militari infatti, intorno alle 17.00 nei pressi della via Vittorio Emanuele, hanno notato quell’autovettura con i tre giovani a bordo che, alla loro vista, hanno istintivamente distolto lo sguardo come a celare il loro viso, tanto è bastato però per “consigliare” ai Carabinieri di procedere ad un loro controllo. In effetti, dopo avergli intimato l’alt ed averli fatti scendere dal veicolo, i militari hanno nettamente percepito all’interno dell’abitacolo della Mito uno strano odore che, unitamente all’evidente nervosismo evidenziato dal trio, rappresentava il preludio al rinvenimento nella maglieria intima del 18enne di una bustina di plastica contenente 11 grammi di hashish mentre, nella tasca dei jeans del 19enne, hanno trovato una dose di marijuana che, a quest’ultimo invece, è valsa a la segnalazione alla Prefettura quale “assuntore”.
Con la droga negli slip, denunciato 18enne
