Furto in una gioielleria nel centro di Licata. I banditi sono entrati in azione questa notte utilizzando un escavatore per sfondare la saracinesca dell’esercizio commerciale “La Cagnina” in corso Umberto. I malviventi, dopo aver fatto irruzione nell’attività, avrebbero portato via gioielli e preziosi. Poi la fuga.

Il bottino non è stato ancora quantificato. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri. L’intera zona è stata transennata per permettere ai militari dell’Arma di eseguire i necessari rilievi. Al via le indagini per risalire ai banditi.