Si avvicina il momento del Referendum Costituzionale dei prossimi 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. In vista dell’atteso appuntamento Canicattì si prepara ad ospitare un momento di confronto e di informazione sui temi del referendum organizzato dall’avvocato canicattinese Daniela Marchese Ragona, componente del Comitato “Sí Riforma”, che si batte per il Si. “Questa volta il giudice sei tu” è il titolo dell’incontro che si terrà domenica 15 marzo presso l’Hotel Belvedere a Canicattì, con inizio alle ore 17. A sottolineare l’importanza dell’incontro è la presenza tra i relatori del componente del Consiglio Superiore della Magistratura Claudia Eccher che sarà in cittá per esporre le ragioni del si a favore del Referendum. Oltre alla Eccher relatori saranno Federico Moletti , Sostituto Procuratore della Repubblica di Palmi, Alessandro Pagano e gli avvocati Daniela Marchese Ragona, Calogero Lo Giudice, segretario della Camera Penale di Agrigento, Lidia Macaluso Di Benedetto e Gioacchino Sanfilippo
Canicattì, confronto e di informazione sui temi del referendum
