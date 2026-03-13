

“Pur riconoscendo al Partito Democratico locale la primogenitura

nell’indicazione del candidato sindaco, tenuto conto che a Raffadali ha il maggiore peso politico in termini di rappresentanza, i Socialisti Autonomi, sono pronti ad offrire fin da subito ai partiti della coalizione l’ indicazione di un loro candidato per la guida della città, al fine di superare l’attuale fase di stallo e per contrastare decisamente l’arte del rinvio sulla decisione da assumere in considerazione dei tempi stretti legati alle imminenti elezioni comunali”. “ Con molta chiarezza e con analoga

fermezza- dichiara il coordinatore regionale del partito Nino Randisi- rendiamo noto ai nostri possibili alleati, sia vecchi che nuovi, che il tempo delle meline e delle scelte da

Assumere su altri tavoli, che non siano quelli locali, è finito. Pertanto, come detto, siamo pronti a mettere in campo un nostro candidato sul quale eventualmente far convergere tutti coloro che ad oggi si dichiarano alternativi alle forze politiche dell’ex

Coalizione uscente”. “ Il Partito Democratico-conclude Randisi- convochi la prossima settimana una riunione per cercare di risolvere il problema della candidatura a

sindaco, perchè, in caso contrario, lanceremo ufficialmente la nostra proposta politica e programmatica ai partiti e alla città per la rinascita di questa comunità”.