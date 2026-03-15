Il mercato settimanale di Canicattì si sposta definitivamente nell’area artigianale di contrada Bastianella. Lo ha deciso all’unanimità dei presenti il consiglio comunale nel corso dell’ultima riunione. All’ordine del giorno dei lavori infatti, vi era la proposta dell’amministrazione comunale di spostare in quell’area la fiera che si svolge ogni mercoledì in città. Era ormai da diversi mesi che il mercato di fatto era stato trasferito all’interno dell’area artigianale in uno spazio dove sono stati delimitati i posti che occupano ogni settimana i venditori ambulanti che giungono a Canicattì da ogni parte della Sicilia. In tutto si tratta di 220 commercianti che sono regolarmente censiti dall’ufficio Suap del comune .Il mercato settimanale di Canicattì per la sua posizione geografia e la vastità di tipologie commerciali offerte ogni mercoledì è frequentato da centinaia di acquirenti che giungono in città anche dai comuni dell’hinterland agrigentini e nisseni.