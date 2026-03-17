Momenti di forte tensione si sono registrati nel pomeriggio di sabato nel centro storico di Agrigento, tra via Serroy e Salita Gubernatis. Protagonista un trentenne nigeriano con disturbi psichici. L’uomo avrebbe minacciato alcuni residenti della zona con una bottiglia di vetro rotta e, poco dopo, avrebbe anche molestato una diciottenne agrigentina palpandole il seno.

Provvidenziale l’intervento degli agenti di polizia delle Volanti che, allertati da alcuni abitanti, sono intervenuti sul posto. I poliziotti hanno bloccato l’immigrato che aveva tentato una improbabile fuga. L’uomo, dopo essere stato immobilizzato, è stato trasferito in ospedale ed è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche la 18enne agrigentina è finita al pronto soccorso ma per fortuna le sono stati diagnosticati lievi traumi guaribili in pochi giorni.