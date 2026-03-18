Maltrattamenti contro familiari. Con questa accusa un giovane di 21 anni di Licata è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il licatese avrebbe più volte insultato e minacciato di morte la sorella. Episodi che si verificavano all’interno dell’abitazione di famiglia. I poliziotti del locale commissariato hanno scoperto quanto accadeva in quella casa e hanno segnalato il 21enne all’autorità giudiziaria.