E’ stata ripristinata dall’amministrazione comunale di Canicattì guidata dal sindaco Vincenzo Corbo l’illuminazione nell’area artigianale di contrada Bastianella. L’annuncio è stato dato dal sindaco. “Carissimi concittadini, comunico con soddisfazione che i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione dell’Area Artigianale si sono conclusi. L’intervento si è reso necessario a seguito del vile atto vandalico — deliberato e premeditato — con cui ignoti avevano distrutto il quadro elettrico che alimenta l’intera area. L’illuminazione pubblica è ora pienamente operativa, restituendo sicurezza e funzionalità a uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità canicattinese: dai commercianti e ambulanti che ogni settimana animano il mercato settimanale, alle associazioni sportive e ai tanti cittadini che quotidianamente frequentano quest’area per praticare attività fisica e sportiva all’aperto”.