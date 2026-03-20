E’ stata ripristinata dall’amministrazione comunale di Canicattì guidata dal sindaco Vincenzo Corbo l’illuminazione nell’area artigianale di contrada Bastianella. L’annuncio è stato dato dal sindaco. “Carissimi concittadini, comunico con soddisfazione che i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione dell’Area Artigianale si sono conclusi. L’intervento si è reso necessario a seguito del vile atto vandalico — deliberato e premeditato — con cui ignoti avevano distrutto il quadro elettrico che alimenta l’intera area. L’illuminazione pubblica è ora pienamente operativa, restituendo sicurezza e funzionalità a uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità canicattinese: dai commercianti e ambulanti che ogni settimana animano il mercato settimanale, alle associazioni sportive e ai tanti cittadini che quotidianamente frequentano quest’area per praticare attività fisica e sportiva all’aperto”.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Procedimento “Hydra”: “Alleanza tra mafie in Lombardia”, si pente Gioacchino Amico
C’è un nuovo pentito nel procedimento “Hydra” sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia ed è il canicattinese Gioacchino Amico, presunto...
Ravanusa senza acqua da 20 giorni, Pitrola: “La pazienza è finita, basta umiliazioni”
“Basta umiliazioni, Ravanusa non resta a secco. La pazienza è finita. Sono pronto a mie spese ad organizzare un autobus per portare insieme a...
GAETANO AUGELLO, Il sottotenente Antonino Di Dino
￼ Canicattì ha ricordato - il 12 gennaio 2015 - con una solenne celebrazione e l'intitolazione della strada di accesso alla caserma dei Carabinieri di...
Campobello di Licata, determina dirigenziale dell’area Lavori pubblici
Atto, tramite determina dirigenziale dell'area Lavori pubblici. Incarico al consulente tecnico di parte relativo alla causa promossa da Sillitti Antonio Vincenzo innanzi al...
Sorpreso in casa dei genitori nonostante divieto, arrestato 41enne
È stato sorpreso in casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento per una brutta vicenda di minacce e maltrattamenti in famiglia. I...
Riprende la raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata
A distanza di sei giorni, riprende la raccolta di sangue dell'Avis, venerdì 20 Marzo , a Campobello di Licata. Le donazioni si terranno...
In casa con quasi un chilo di droga, arrestato 40enne
Un quarantenne incensurato di Sciacca è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato dapprima fermato...