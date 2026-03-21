Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure restrittive e alla prevenzione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato in stato di libertà un 57enne, residente nel paese, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ma con autorizzazione ad assentarsi per determinate esigenze.

In particolare, una pattuglia che stava monitorando il centro abitato, ha riconosciuto l’uomo mentre percorreva via Roma a bordo di uno scooter insieme a un altro ragazzo, anch’egli residente a Belpasso e già noto alle forze dell’ordine.

Immediato è scattato il controllo e, grazie alla sinergia con la Centrale Operativa, gli accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare che, in quel momento, il 57enne non aveva alcuna autorizzazione per uscire di casa. Tale misura, infatti, prevista come modalità alternativa alla detenzione in carcere, consente alla persona sottoposta al provvedimento di allontanarsi dal domicilio soltanto per specifiche necessità e negli orari stabiliti dall’autorità giudiziaria.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura cui è sottoposto.

Nel corso del controllo del territorio, i Carabinieri hanno poi riscontrato alcune irregolarità legate alla circolazione stradale, elevando contravvenzioni ai sensi del codice della strada nei confronti di due automobilisti.