Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un ventenne palermitano, due cittadini tunisini ed un cittadino albanese, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di servizi finalizzati a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile notava un’autovettura sospetta, con due soggetti a bordo, seguita a breve distanza, da un furgone condotto da un cittadino straniero.

I due veicoli, quindi, effettuavano una sosta in una strada poco trafficata, dove attendevano l’arrivo di un giovane palermitano che, in effetti, sopraggiungeva, poco dopo, in sella ad uno scooter. Dopo qualche scambio di battute, il conducente del furgone riponeva sulla pedana del motociclo un vistoso involucro; mentre gli altri due complici, scesi dall’utilitaria, si accingevano a prelevare dall’interno del Fiat Doblò un secondo involucro del medesimo tipo per procedere alla consegna.

Il tempestivo intervento degli operatori della Squadra Mobile che avevano assistito allo svolgersi della dinamica dei fatti, interrompeva l’azione delittuosa, accertando che i citati involucri contenevano sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di kg. 29,800, suddivisa in nr. 302 panetti. In relazione ai fatti accertati, gli investigatori hanno arrestato i soggetti coinvolti, ai quali è stata in seguito applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.