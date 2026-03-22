È stata immortalata dalle telecamere di sicurezza mentre nascondeva cinque bottiglie di champagne nel suo zaino. È successo ad Agrigento dove una ventitreenne è stata denunciata a piede libero per furto aggravato.

La ragazza si trovava al supermercato Conad all’interno del centro commerciale “Città dei templi”. Le telecamere dell’impianto di sorveglianza dell’attività commerciale hanno ripreso la scena. Le successive indagini dei carabinieri di Villaseta hanno chiuso il cerchio portando così alla denuncia della giovane. Il valore delle bottiglie rubate ammonta a circa 300 euro.