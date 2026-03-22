Torna a riunirsi il consiglio comunale, in seduta ordinaria, a Campobello di Licata. L’ assise mercoledì 25 marzo, con inizio alle ore 18,30, presso la sala consiliare “”Giudici Saetta e Livatino “” del Palazzo municipale.
All’ordine del giorno l’approvazione del Documento unico di programmazione ( Dup) e la ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario, (esercizio 2026), in gestione provvisoria.
Il civico consesso e’ stato convocato dal presidente Angelo Intorre.
Giovanni Blanda
Torna a riunirsi il consiglio comunale a Campobello di Licata
Torna a riunirsi il consiglio comunale, in seduta ordinaria, a Campobello di Licata. L’ assise mercoledì 25 marzo, con inizio alle ore 18,30, presso la sala consiliare “”Giudici Saetta e Livatino “” del Palazzo municipale.