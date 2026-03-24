I citatdini di Canicattì si sono espressi contro il Referendum della Giustizia. Il No ha incassato ben 6.457 voti, contro 4.328 preferenze al Sì. In percentuale il 59,87% dei canicattinesi si è manifestato contrario al quesito del referendum, mentre il 40,13% si è espresso favorevolmente al cambiamento.

Su 26.215 elettori, i votanti sono stati: 10.862. 46 le schede nulle, 31 quelle bianche.

La percentuale dei votanti comunque si conferma bassa anche nella città dei giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta, come nel resto della provincia di Agrigento e dell’Isola, dove non ha raggiunto il 50%.