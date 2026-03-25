Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Milazzo, nel Messinese, un 53enne già noto alle forze dell’ordine. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno notato un uomo e una donna mentre si accingevano a entrare in un’abitazione.

Alla vista dei carabinieri, però, l’uomo si è chiuso in casa cercando di evitare un eventuale controllo. A quel punto i militari, con l’aiuto della compagna del 53enne, sono entrati in casa e hanno eseguito una perquisizione trovando sequestrando 50 grammi di crack, 3,5 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 395 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato mentre la compagna è stata denunciata in stato di libertà per il concorso nel reato.