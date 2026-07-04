Intensificata l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Trapani.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero un altro soggetto per analoga condotta.

Le attività di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono state precedute da appostamenti e pedinamenti che hanno permesso di osservare come, ad ogni ora del giorno e della notte, numerosi consumatori si recassero presso un terreno al fine di acquistare sostanza stupefacente di diverse tipologie: crack, marijuana, hashish e cocaina.

La successiva attività di riscontro ha permesso di identificare sia i due spacciatori sia gli assuntori, e di individuare sul citato terreno una roulotte adibita a vero e proprio “supermarket di sostanze stupefacenti”, con un impianto di videosorveglianza in grado di poter monitorare le immediate adiacenze del fondo e segnalare la presenza di eventuali pattuglie delle Forze di polizia.

La perquisizione effettuata all’interno della roulotte ha consentito di sottoporre a sequestro più di 70 grammi di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e circa 45 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”. La predetta sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per la vendita. Sono stati sottoposti a sequestro, inoltre, più di 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, custoditi all’interno di un borsello, provento delle cessioni di sostanze stupefacenti.

All’interno della roulotte è stato rinvenuto e sequestrato anche il materiale per il confezionamento della droga, taglieri e coltelli a lama fissa con residui di sostanza stupefacente, usati per la preparazione delle dosi, nonché un taser di manifattura artigianale.

Atteso il grave quadro indiziario, le attività di polizia giudiziaria sono state estese anche alle abitazioni dei due spacciatori: grazie al fiuto di un cane antidroga della Guardia di finanza, in un’abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 135 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”, oltre 15 grammi di “crack”, oltre 1 chilo di “hashish” e 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Nella medesima abitazione è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una pistola senza tappo rosso e circa 6.000 euro in contanti, parimenti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Le attività di perquisizione eseguite, invece, nell’abitazione dell’altro spacciatore hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 36 grammi di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, 10 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo “hashish”, una pistola automatica priva del tappo rosso, 1 proiettile e 6 coltelli.

Entrambi i soggetti, pertanto, sono stati denunciati per il porto e la detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere.

I risultati conseguiti nel recente intervento sono la risultante della significativa intensificazione del controllo economico del territorio da parte della Guardia di finanza, sempre in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza attraverso la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni genere di traffico illecito.

L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.