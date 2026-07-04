7Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha firmato l’ordinanza di precettazione per il personale della società Dat, la compagnia aerea, imponendo il regolare svolgimento dei servizi programmati per domenica 5 luglio, all’indomani della visita di Papa Leone sull’isola. L’astensione dal lavoro, proclamata lo scorso 22 giugno dal sindacato Usb nella fascia oraria 13-17, rischiava di bloccare sull’isola migliaia di fedeli, pellegrini, ma anche le autorità regionali, tra cui il presidente della Regione Siciliana, che saranno sulll’isola per la visita del Papa.
Sciopero e voli aerei a rischio per la visita del Papa a Lampedusa, interviene il Prefetto
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Naro, Lancia Y finisce in una scarpata in via Giacomo Matteotti: quattro giovani feriti...
Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nel centro di Naro, in via Giacomo Matteotti. Secondo le prime informazioni, una lancia...
Naro, ZTL estiva su Piazza Garibaldi: stop alle auto e regole per bar e...
– Da sabato 4 luglio a mercoledì 30 settembre 2026, Piazza Garibaldi e le vie limitrofe diventano “zona rossa” per la viabilità e il...
Pro Sport Ravanusa ai campionati Italiani Paralimpici: Vaccaro e Averna per difendere il titolo
La Pro Sport Ravanusa è pronta a vivere un altro importante appuntamento della stagione agonistica. Domani e dopodomani, 4 e 5 luglio, i colori...
Tentato omicidio di un giovane a Canicattì, scarcerato 21enne
Il gip del tribunale di Agrigento Michele Dubini, accogliendo l’istanza dell’avvocato Sergio Baldacchino, ha sostituito la custodia in carcere con la misura degli arresti...
AICA ribadisce l’insussistenza di crolli di abitazioni a Canicattì
AICA, in riferimento alle precisazioni del Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, sul cedimento di un pezzo di muro interno a un'abitazione verificatosi il 4...
𝐋’𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐈𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐃𝐢 𝐒𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐢 da Naro di Mimmo Riccio
nato a Naro il 1º dicembre 1823 e morto sempre a Naro il 28 aprile 1899. Egli fu un nobile e dal 1865 nominato Senatore...
Campobello di Licata, proroga PUC “Pulizia immobili comunali e piazze”
Delibera di Giunta municipale, sotto la guida del sindaco Vito Terrana. L'Esecutivo ha approvato e prorogato il progetto di utilita' pubblica (Puc) ""Pulizia immobili...