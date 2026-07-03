Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nel centro di Naro, in via Giacomo Matteotti. Secondo le prime informazioni, una lancia y con a bordo cinque giovanissimi, tra cui una ragazza alla guida, avrebbe perso il controllo finendo in una scarpata sottostante, di fronte ingresso all’anfiteatro Patò; il bilancio sarebbe di quattro feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Licata, mentre un elicottero del 118 è atterrato in piazza Roma per il trasporto dei feriti più seri. La dinamica è ancora in fase di accertamento