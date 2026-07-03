– Da sabato 4 luglio a mercoledì 30 settembre 2026, Piazza Garibaldi e le vie limitrofe diventano “zona rossa” per la viabilità e il divertimento serale. Il sindaco Melchiore Milco Dalacchi ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 68 del 2 luglio per tutelare sicurezza, vivibilità e ordine pubblico durante la stagione estiva.

Divieti di circolazione e sosta

Dalle 18:00 alle 06:00 di ogni giorno della settimana sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade:

• Piazza Garibaldi

• Via Lucchesi (tratto dalla via Fil alla Piazza Garibaldi)

• Via Vittorio Emanuele (tratto dalla Via Specchi alla Piazza Garibaldi)

• Vicolo Imperia (tratto compreso dall’incrocio di Via Fil all’incrocio con Via Vittorio Emanuele)

Nella stessa fascia oraria è istituito il divieto di sosta su tutta l’area della piazza.

Accessi e viabilità

Per consentire l’accesso alle attività commerciali, fino alle ore 18:00 sarà possibile entrare in Piazza Garibaldi esclusivamente da Via Vittorio Emanuele.

È invece vietato l’ingresso provenendo da Via Lucchesi.

Inoltre, verrà chiusa con transenne e segnaletica la tratta di Via Vittorio Emanuele tra Via Specchi e la piazza.

Regole per musica e intrattenimento

L’ordinanza impone precise limitazioni anche sul fronte del rumore e degli spettacoli:

• La musica potrà essere diffusa solo da un unico deejay oppure da esibizioni di gruppi musicali e spettacoli di intrattenimento autorizzati.

• Negli orari notturni la musica dovrà essere staccata alle ore 00:30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica potrà proseguire fino all’01:00.

• I titolari di attività commerciali che intendono organizzare serate con diversi deejay o spettacoli dovranno collaborare tra loro e con l’amministrazione.

Occupazione di suolo pubblico

I bar e gli esercizi pubblici potranno occupare esclusivamente la superficie di suolo pubblico assegnata tramite concessione comunale. È vietato superare i limiti concessi o occupare spazi non autorizzati.

Obiettivo dell’amministrazione

Con questo provvedimento il Comune di Naro intende conciliare le esigenze di movida estiva con la necessità di garantire tranquillità ai residenti e sicurezza in una delle piazze più importanti della città. Le misure, valide per tutto il periodo di maggiore afflusso turistico, prevedono controlli mirati da parte delle forze dell’ordine.