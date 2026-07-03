– Da sabato 4 luglio a mercoledì 30 settembre 2026, Piazza Garibaldi e le vie limitrofe diventano “zona rossa” per la viabilità e il divertimento serale. Il sindaco Melchiore Milco Dalacchi ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 68 del 2 luglio per tutelare sicurezza, vivibilità e ordine pubblico durante la stagione estiva.
Divieti di circolazione e sosta
Dalle 18:00 alle 06:00 di ogni giorno della settimana sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade:
• Piazza Garibaldi
• Via Lucchesi (tratto dalla via Fil alla Piazza Garibaldi)
• Via Vittorio Emanuele (tratto dalla Via Specchi alla Piazza Garibaldi)
• Vicolo Imperia (tratto compreso dall’incrocio di Via Fil all’incrocio con Via Vittorio Emanuele)
Nella stessa fascia oraria è istituito il divieto di sosta su tutta l’area della piazza.
Accessi e viabilità
Per consentire l’accesso alle attività commerciali, fino alle ore 18:00 sarà possibile entrare in Piazza Garibaldi esclusivamente da Via Vittorio Emanuele.
È invece vietato l’ingresso provenendo da Via Lucchesi.
Inoltre, verrà chiusa con transenne e segnaletica la tratta di Via Vittorio Emanuele tra Via Specchi e la piazza.
Regole per musica e intrattenimento
L’ordinanza impone precise limitazioni anche sul fronte del rumore e degli spettacoli:
• La musica potrà essere diffusa solo da un unico deejay oppure da esibizioni di gruppi musicali e spettacoli di intrattenimento autorizzati.
• Negli orari notturni la musica dovrà essere staccata alle ore 00:30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica potrà proseguire fino all’01:00.
• I titolari di attività commerciali che intendono organizzare serate con diversi deejay o spettacoli dovranno collaborare tra loro e con l’amministrazione.
Occupazione di suolo pubblico
I bar e gli esercizi pubblici potranno occupare esclusivamente la superficie di suolo pubblico assegnata tramite concessione comunale. È vietato superare i limiti concessi o occupare spazi non autorizzati.
Obiettivo dell’amministrazione
Con questo provvedimento il Comune di Naro intende conciliare le esigenze di movida estiva con la necessità di garantire tranquillità ai residenti e sicurezza in una delle piazze più importanti della città. Le misure, valide per tutto il periodo di maggiore afflusso turistico, prevedono controlli mirati da parte delle forze dell’ordine.
Naro, ZTL estiva su Piazza Garibaldi: stop alle auto e regole per bar e musica
– Da sabato 4 luglio a mercoledì 30 settembre 2026, Piazza Garibaldi e le vie limitrofe diventano “zona rossa” per la viabilità e il divertimento serale. Il sindaco Melchiore Milco Dalacchi ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 68 del 2 luglio per tutelare sicurezza, vivibilità e ordine pubblico durante la stagione estiva.