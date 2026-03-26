Camporotondo Etneo, provincia di Catania. Un mercoledì mattina come tanti, dopo il referendum. Gli studenti entrano in classe ancora un po’ assonnati, con lo zaino che pesa sulle spalle e la mente già proiettata verso la ricreazione. Ma quando alzano gli occhi verso la lavagna, si fermano di colpo. Non ci sono equazioni da risolvere, non ci sono verbi da coniugare, non c’è la solita lista dei compiti.

C’è una lettera. Scritta a mano, col gesso bianco che lascia le dita impolverate, proprio come quando si è bambini e si scrive con il cuore. Una lettera lasciata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania, che per qualche giorno avevano “preso in prestito” le aule della scuola per garantire la sicurezza durante le operazioni di voto.

«Cari ragazzi, grazie per averci ospitato nella vostra bellissima scuola.»

Inizia così, quasi timidamente. Con una delicatezza disarmante per chi è abituato a vedere i Carabinieri solo con la divisa operativa, l’auto di servizio e lo sguardo serio. «Vi chiediamo scusa se abbiamo preso in prestito i vostri spazi.»

È un gesto piccolo, ma enorme. Un atto di rispetto profondo verso quei banchi, quelle pareti colorate, quei corridoi pieni di voci e di risate. Come dire: «Questa è casa vostra. Noi siamo stati solo ospiti, e ve la restituiamo con gratitudine».

Poi il messaggio si fa più caldo, più vicino, quasi un abbraccio:

«Studiate, perché è proprio lo studio che vi darà la libertà di scegliere il vostro futuro.

Giocate, sognate in grande e non smettete mai di imparare cose nuove, di essere curiosi e di credere in voi stessi.

Noi siamo sempre al vostro fianco per proteggervi.

E ricordate: potete fidarvi di noi.»

Firmato, con affetto: I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania.

E in fondo, come sigillo, quel disegno delicato dell’emblema dell’Arma – il fuoco con le fiamme che sembrano danzare – tracciato con cura, come se chi lo ha fatto volesse lasciare un segno che restasse impresso nella memoria.

Leggere quelle parole fa venire un nodo in gola.

Siamo abituati a pensare ai Carabinieri come simbolo di ordine, di autorità, a volte di distanza. Stamattina, invece, i ragazzi di Camporotondo hanno scoperto qualcosa di diverso: degli adulti che, tra un turno di guardia notturno e l’altro, hanno trovato il tempo di pensare a loro. Non come “sorvegliati”, ma come futuri cittadini, come sogni da custodire.

Hanno visto degli “zii” in divisa, dei fratelli maggiori che invece di limitarsi a fare il loro dovere hanno voluto lasciare un messaggio di speranza. Un invito a studiare non per obbligo, ma per essere liberi. Un incoraggiamento a giocare e a sognare senza paura. E soprattutto, la promessa più bella che un bambino possa ricevere: «Noi ci siamo. Potete fidarvi».

Oggi, nella scuola di Camporotondo Etneo, non si è svolta solo la solita lezione di italiano o di matematica. Si è tenuta la lezione più importante dell’anno intero, e non l’ha tenuta un professore. L’ha scritta, col gesso e col cuore, un gruppo di Carabinieri.

Una lezione di civiltà. Di rispetto. Di fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini. Di quell’affetto silenzioso che, quando è vero, non ha bisogno di tante parole… ma quando le trova, le sceglie con cura.

Quei ragazzi oggi torneranno a casa con qualcosa in più dentro lo zaino: la consapevolezza che qualcuno, là fuori, li sta guardando con benevolenza. Che lo Stato non è solo regole e divieti, ma anche braccia aperte e parole gentili scritte su una lavagna.

E quel seme di fiducia, piantato con il gesso bianco su una superficie nera, difficilmente appassirà. Crescerà con loro, anno dopo anno, diventando la convinzione profonda che si può credere nelle istituzioni quando queste sanno parlare il linguaggio dei sogni e della speranza.

Grazie, Carabinieri della Radiomobile di Gravina di Catania.

Avete fatto molto più che vigilare su una scuola durante un referendum.

Avete ricordato a tutti noi che la vera sicurezza, quella più bella, è fatta anche di gesti come questo: semplici, sinceri, indimenticabili.