una celebrazione di talento, inclusione e alta cucina La Cena Finale Chef21, organizzata dall’associazione Futuro21, ha trasformato Catania in un palcoscenico di emozioni, professionalità e solidarietà. Oltre 300 ospiti hanno preso parte a un evento che ha unito eccellenza gastronomica e impegno sociale, grazie al lavoro sinergico degli Chef Speciali e dei professionisti di Ristoworld Italy, in prima linea per garantire una macchina organizzativa impeccabile. Gli Chef Speciali, giovani talenti con sindrome di Down coinvolti nel progetto di cucina guidato dallo Chef Alessandro Russo e dai soci Ristoworld, hanno dimostrato ancora una volta quanto la cucina possa diventare un linguaggio universale capace di valorizzare abilità, passione e determinazione. Il ricavato della serata è stato interamente destinato ai progetti dell’associazione Futuro21, guidata dalla presidente Anna Papale, che da anni sostiene percorsi di autonomia e inclusione. L’evento è stato reso possibile grazie al contributo di numerosi sponsor e partner, che hanno creduto nella forza del progetto in primis con l’alto patrocinio del Comune di Catania e dell’Assessorato alla Famiglia e Politiche Sociali Assessore Simona Spoto, inoltre con il prezioso contributo dell’ Aritista Manuel Pietra Santa, Imprint di isabella d’ agata, Banca della Merito di Salvatore Boninelli, Gruppo Arena, Bgenetica , Controvento di Daniele Casella, Federcarni di Antonio Sicali, Sicilia 242 di Lucio di Mauro, Newvecagel, Mercati Agro Alimentari Sicilia (MAAS) presidente Emanuele Zappia, DN Distribuzione,Confcooperative Salvatore Litrico, ST Microelectronics Foundation Francesco Litrico, Spazio Danza Luigi D’Amico, Gioielleria Salini, Guarda Stelle Paolo Filippini, Eventi in stile di Gina Aloisio, Auteri Hotellerie, Magis, Associazione Orizzonte Giuseppe la porta, Punto Faro, Confcommercio Catania e non infine l’ associazione Nutrimenti di Lucrezia Dragonetto che si è occupata anche del supporto e la consegna delle eccedenze alimentari post evento alle associazioni caritatevoli nell’ ottica sostenibile antispreco , massion principale di questa associazione. Un ringraziamento speciale va a Don Giovanni d’Andrea Direttore dell Casa e tutti i suoi collaboratori che ha accolto con grande sensibilità e disponibilità questa iniziativa presso la casa salesiana, trasformandola in un luogo di incontro, condivisione e crescita. Fondamentale anche il supporto del CNOS Faps guidato dal direttore di Ricerca e sviluppo e coordinatore dell’attività didattica per la città di catania, barriera e salette Nino Sciatá e dal suo Staff in particolare ringraziamo lo Chef Prof. Sergio Filippini, che con professionalità e dedizione ha contribuito con la sua presenza durante le giornate preparatorie del buffet accompagnando i giovani protagonisti in un percorso di valore umano e formativo. Il commento dello Chef Alessandro Russo Vicepresidente e Coordinatore Ristoworld Emergency > “Ogni anno gli Chef Speciali ci ricordano che la cucina è prima di tutto un atto d’amore e di condivisione. Vederli lavorare con professionalità, entusiasmo e coraggio è un privilegio. Questa serata non è solo un evento: è la dimostrazione che quando si creano le condizioni giuste, il talento trova sempre la sua strada.” Le parole del Direttore Generale di Ristoworld Italy > “La Cena Finale Chef21 rappresenta uno dei momenti più significativi del nostro impegno sociale. Ristoworld Italy crede profondamente nel valore dell’inclusione e nella responsabilità di mettere le proprie competenze al servizio della comunità. Il successo di questa manifestazione conferma che la collaborazione tra istituzioni, imprese e volontari può generare risultati straordinari, anche perché questo evento non è stata solo cucina ma anche un servizio impeccabile guidata dai Maitre Giuseppe Milazzo, Raffaele Ventura e Maria Morelli che hanno seguito con impegno e professionalità il servizio. La Cena Finale Chef21 si conferma così un appuntamento simbolo per la città di Catania e per tutto il territorio: un esempio concreto di come la gastronomia possa diventare strumento di crescita, integrazione e speranza. Un evento che non solo celebra la buona cucina, ma soprattutto le persone che, con il loro impegno, la rendono un ponte verso un futuro più inclusivo e tutto lo Staff che ha reso fattibile con il loro contributo questa giornata un Grazia a: Pippo Russo, Antonio Platania,Mirco la Bianca, Nino Platania,Lorenza Chisari, Grazia Strano, Cinzia Pagano, Massimo Maugeri, Cristian Macrì , Hatab Manneh, Alfonsina Cantello,Antonino Celano,Agata Russo,Francesca Messina,Eleonora Schiavino,Salvatore Cafarelli,Laura Castro,Lorenza Chisari,Gina Aloisio,Maria Germaná,Carolina Faro,Rita Consolo,Rossella Pappalardo,Maria Cali,Alessandra Zappalà,Valeria Lo Presti,Marco Ferrante,Giorgio Platania,Agata Alia,Federica Guglielmino,Giovanni Rosario Pappalardo,Angelo Pappalardo,Giuseppe Cusimano,Federico Migliore,Cinzia Pagano,Giorgio Giammario,Grazia Strano,Alessandra Zappalà,Simone De Tommaso,Valeria Lo Presti,Nino Platania. Se ti piacciano le nostre iniziative associative sociali e culturali anche se non sei un professionista nel settore della ristorazione sei il benvenuto.