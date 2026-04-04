Nell’ambito dei controlli per contrastare la detenzione illegale di armi, lo spaccio di sostanze stupefacenti e condotte potenzialmente pericolose per la salute pubblica i Carabinieri della compagnia di Licata hanno denunciato in stato di libertà un cinquantottenne del luogo, sorpreso mentre conferiva acqua da un’autobotte di sua proprietà presso due abitazioni private, per destinarla al consumo umano, in assenza di documento di trasporto, autorizzazione igienico-sanitaria e tracciabilità. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. L’uomo dovrà rispondere di vendita di sostanze alimentari non genuine e commercio di sostanze alimentari nocive.