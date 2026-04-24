È una brutta storia di violenza quella che viene da Palma di Montechiaro dove i poliziotti del locale commissariato hanno arrestato un ventottenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti ed estorsione aggravata ai danni della nonna. Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto nei confronti dell’indagato – difeso dall’avvocato Santo Lucia – la custodia cautelare in carcere. Nelle prossime ore comparirà davanti il giudice per la convalida del provvedimento.

Un vero e proprio dramma familiare caratterizzato da minacce di morte, soprusi e continue richieste di denaro che si sarebbero protratte nel tempo. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe preteso i soldi dalla nonna per acquistare sostanza stupefacente. Al minimo tentennamento dell’anziana, affetta da alcune patologie e costretta anche anche a trasferirsi in un altro stabile senza servizi igienici, scattavano le minacce e i maltrattamenti.

La nonna, una ottantenne del posto, dopo aver assecondato le richieste del 28enne non ce l’ha fatta più e ha deciso di denunciare il nipote. Le indagini della polizia hanno poi permesso di avere un quadro più chiaro della situazione fino al provvedimento del gip che ha disposto l’arresto del ragazzo.