Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con particolare attenzione ai reati che incidono sul tessuto economico e sulla legalità.

In tale contesto, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno deferito in stato di libertà un 38enne catanese, titolare di un’attività di ristorazione nel centro cittadino, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica.

L’intervento è scaturito a seguito di accertamenti eseguiti con il supporto di personale tecnico specializzato della società Enel che, mediante particolari attrezzature, analizza eventuali anomalie nei consumi, ispeziona i sigilli di sicurezza e accerta la presenza di collegamenti non autorizzati o manomissioni dei dispositivi di misurazione.

In questo caso, l’attività commerciale risultava addirittura sprovvista di un regolare contratto con il fornitore e per poter usufruire di corrente elettrica, era stato effettuato un allaccio abusivo alla rete nazionale, nonché la manomissione del sistema di limitazione della potenza. Tale condotta ha, dunque, consentito l’approvvigionamento illecito di energia elettrica a “costo zero”, con un danno economico stimato che ammonta a oltre 65.000 euro, cifra significativa che evidenzia la gravità del fenomeno e le sue ripercussioni sull’intero sistema economico.

I furti di energia, infatti, non rappresentano soltanto un illecito penale, ma determinano anche un aumento dei costi a carico della collettività, incidendo sulle tariffe e penalizzando cittadini e imprese che operano nel rispetto delle regole.

La prevenzione di tali reati riveste un ruolo fondamentale: oltre a sottrarre risorse, le manomissioni degli impianti elettrici rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, potendo causare incendi, cortocircuiti e gravi incidenti.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il proprietario del locale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.