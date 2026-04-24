I Carabinieri della Stazione Crispi in un servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 20enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di prevenzione, per fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza.

L’operazione è scaturita nel quartiere libertà dove l’indagato alla guida di un motociclo di grossa cilindrata, non ha ottemperato all’alt intimato dai militari impegnati in un posto di controllo. Ne è derivata una precipitosa fuga per le arterie cittadine, terminata nel quartiere CEP, dove il conducente era riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, ma le tempestive ricerche dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare il soggetto poco dopo presso l’abitazione della sorella. Nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, l’interessato ha riferito ai militari di aver patito il furto del mezzo poco prima dell’accaduto. Tuttavia, i militari lo hanno identificato grazie alla corrispondenza del vestiario utilizzato durante l’inseguimento. Sottoposto ad accertamento etilometrico, il 20enne è risultato anche positivo, oltre ai reati contestati, sono state elevate sanzioni amministrative per guida senza patente.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.