Saranno le indagini degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì ad accertare quale siano state le cause che hanno provocato l’incendio di una abitazione in via Aldo Moro nel quartiere di Borgalino. Quando sono scoppiate le fiamme il proprietario un quarantottenne non era in casa. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del locale distaccamento che sono stati avvisati da alcuni abitanti della zona. Il proprietario dell’abitazione è stato sentito dalla polizia per cercare di capire se abbia avuto problemi con qualcuno. Non si esclude che l’incendio sia di natura dolosa