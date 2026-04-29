Il Comune di Campobello di Licata ha incarico l’ingegnere Francesco Patti quale direttore operativo dei lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico, per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway. L’incarico e’ maturato grazie alla determina a contrattare il servizio.
Il provvedimento e’ stato firmato dall’architetto dell’Ufficio tecnico del Comune, Salvatore di Vincenzo.
giovanni blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Francesco Patti direttore operativo dei lavori per...
Campobello di Licata, Francesco Patti direttore operativo dei lavori per la realizzazione di un asilo nido
Il Comune di Campobello di Licata ha incarico l’ingegnere Francesco Patti quale direttore operativo dei lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico, per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway. L’incarico e’ maturato grazie alla determina a contrattare il servizio.