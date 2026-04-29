Il Comune di Campobello di Licata ha incarico l’ingegnere Francesco Patti quale direttore operativo dei lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico, per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway. L’incarico e’ maturato grazie alla determina a contrattare il servizio.
Il provvedimento e’ stato firmato dall’architetto dell’Ufficio tecnico del Comune, Salvatore di Vincenzo.
giovanni blanda


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