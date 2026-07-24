Si chiamava Paul Ursache, 53 anni compiuti lo scorso 21 luglio il senza fissa dimora morto la scorsa settimana a Canicattì all’ospedale Barone Lombardo dove era giunto in fin di vita dopo essere stato trovato agonizzante nei pressi della villa comunale di viale della Vittoria. Ad ucciderlo il caldo asfissiante di questi giorni che gli hanno provocato un arresto cardiocircolatorio. Ad identificare la vittima sono stati alcuni parenti che ne hanno effettuato il riconoscimento. La sua identità sarà comunque confermata dal test del Dna che verrà confrontato con quello dei familiari dopo l’esame al quale è stato sottoposto dagli esperti della polizia scientifica di Agrigento. L’uomo, che era separato da oltre vent’anni ha anche una figlia Anna Stefania che vive in Campania e per l’esattezza in provincia di Caserta.
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