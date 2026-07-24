Il Comune di Campobello di Licata ha nominato Gaetano Castronovo tecnico verificatore dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.
La nomina per evitare situazioni di pericolo derivanti dalla mancata adeguata manutenzione.
L’atto e’ da trasmettere ai diretti interessati.
Giovanni Blanda


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE