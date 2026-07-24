

Il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Domenico Licata, ha convocato per martedì 28 luglio 2026 il Consiglio Comunale di Canicattì in seduta ordinaria.

L’assemblea si riunirà alle ore 9:30 in prima convocazione e, ove necessario, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare di Corso Umberto I.

Ordine del giorno

Tra i punti più rilevanti figurano:

Comunicazioni del Presidente e lettura/approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Mozione del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” sull’adesione alla Rottamazione Quinquies;

Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;

Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di un’opera abusiva;

Variazioni al Bilancio Provvisorio 2026 per il potenziamento degli asili nido e per il Programma Nazionale di Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027;

Interrogazioni consiliari.

Si tratta di una seduta importante per l’amministrazione comunale, che dovrà affrontare temi delicati legati alla regolarizzazione urbanistica, alla gestione finanziaria e alle politiche sociali.

Come da regolamento, in caso di mancanza del numero legale in prima convocazione, la seduta sarà rinviata automaticamente alla seconda convocazione. Qualora anche in quella sede venisse meno il numero legale, la seduta verrà sciolta e riconvocata.