“Basta coi buchi nell’acqua”: oggi 23 luglio il tour di Controcorrente farà tappa a Canicattì.

Il tour “Basta coi buchi nell’acqua”, iniziativa dedicata alla raccolta firme per sensibilizzare i cittadini sul tema della gestione del servizio idrico in Sicilia si fermerà alla villa comunale

A partire dalle 18:00 sarà allestito il banchetto per la raccolta firme, dove sarà possibile aderire all’iniziativa, ricevere informazioni e confrontarsi con i componenti del Faro di Canicattì del Movimento Controcorrente.

Alle 20:30 è prevista la visita di Ismaele La Vardera, che raggiungerà il banchetto per salutare i cittadini presenti e sostenere l’iniziativa promossa dal Movimento Controcorrente sul tema dell’acqua, bene essenziale che continua a rappresentare una delle principali criticità per il territorio siciliano.

Il Faro di Canicattì invita tutta la cittadinanza a partecipare e a dare il proprio contributo sottoscrivendo la raccolta firme, nella convinzione che la partecipazione dei cittadini rappresenti uno strumento fondamentale per richiamare l’attenzione delle istituzioni su una questione che riguarda l’intera comunità.