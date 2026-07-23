Prende ufficialmente il via un nuovo, ambizioso capitolo per il calcio a 5 siciliano. Agrigento Futsal e Atletico Canicattì annunciano la loro fusione, dando vita a un polo unico sportivo che rappresenterà l’intera provincia nel campionato nazionale di Serie A2 Élite.

Non si tratta di una semplice collaborazione, ma di una sinergia strategica nata per consolidare le forze societarie, unire le tifoserie e valorizzare le risorse del territorio, proiettando la squadra ai vertici del futsal italiano.

La macchina organizzativa è già ufficialmente al lavoro per preparare la prossima stagione agonistica.

Questi i punti nodali del progetto:

Fusione Totale: Unione strategica definitiva tra Agrigento Futsal e Atletico Canicattì, superando il concetto di semplice collaborazione

Categoria di Prestigio: La nuova realtà competerà in Serie A2 Élite, il secondo campionato nazionale più importante del futsal italiano

Identità Territoriale: Nascita di una squadra a forte vocazione provinciale, con l’obiettivo di rappresentare l’intero territorio agrigentino

Solidità e Ambizione: Condivisione di risorse e tifoserie per garantire stabilità societaria e puntare a traguardi ambiziosi

Fase Operativa: La struttura organizzativa è già attiva e a lavoro per pianificare al meglio la nuova stagione

“È arrivato il momento giusto – commenta Vincenzo Urso, presidente AC5 – per unire due realtà importanti del territorio, con il Canicattì che si è contraddistinto in ambito nazionale nel campionato di A2 Elite e con l’Agrigento che si è contraddistinto nel campionato regionale. Pensiamo che questa unione di persone che hanno un solo obiettivo e un solo interesse, amare lo sport e continuare a sognare, arrivi al momento giusto”.

“Quando si guarda al bene comune -afferma Andrea Franco, direttore tecnico AC5 – possono essere raggiunti traguardi molto importanti, non vince una città su un’altra ma un intero territorio che potrà identificarsi in un progetto ambizioso e molto competitivo”.

Salvatore Palumbo, direttore generale AC5, lancia un messaggio alla comunità del calcio A5 “Portare una A2 Elite nel nostro territorio, nella città di Agrigento è qualcosa d’importante, un sogno. È importantissimo quello che si sta prospettando per il futuro. Di sicuro vogliamo creare qualcosa che possa lasciare il segno per i prossimi anni”.