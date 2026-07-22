Il calcio è anche questo: storie di giovani talenti che portano dentro il DNA di una terra, anche quando nascono lontano da essa. È il caso di Tommaso Milazzo, centrocampista classe 2009, nato a Lavagna, in provincia di Genova, ma con il cuore profondamente siciliano e canicattinese.

Figlio di un papà originario di Canicattì, Tommaso ha sempre mantenuto un legame fortissimo con le proprie radici agrigentine. Un legame che si rinnova ogni giorno sul campo, dove il ragazzo sta costruendo con serietà e determinazione il proprio percorso calcistico.

Da questa stagione Milazzo indossa la maglia della formazione Juniores del **Rivasamba**, società del Levante ligure. Un nuovo capitolo importante nella sua crescita, dopo aver già dimostrato buone qualità nelle categorie precedenti.

**Centrocampista centrale e interno di centrocampo** per vocazione, Tommaso si esprime con ottimi risultati anche da mezzala offensiva o da esterno. Dinamico, dotato di una struttura fisica importante, grande intensità e personalità spiccata, è un giocatore completo che sa farsi notare.

Tra le sue caratteristiche più evidenti spiccano la **visione di gioco**, l’**ambidestria**, i tempi perfetti negli inserimenti e un piede sinistro particolarmente educato. Non è un caso che sia diventato lo **specialista della squadra sui calci piazzati**: tiratore designato, è pericolosissimo sia sulle punizioni dirette (come dimostrato nei derby di categoria) sia sui corner, dove crea costante apprensione nelle difese avversarie. A questo unisce una buona capacità di arrivare in area e finalizzare.

Pur crescendo in Liguria, Tommaso Milazzo rappresenta uno di quei ragazzi che portano con orgoglio le proprie origini siciliane. Per Canicattì si tratta di un motivo di legittimo **orgoglio cittadino**: un giovane serio, determinato e con la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, che dimostra come il talento possa sbocciare anche lontano dall’isola, ma con la Sicilia sempre nel cuore.

«Forza Tommaso! La Sicilia e Canicattì seguiranno con affetto e orgoglio il tuo cammino», è l’augurio che arriva dalla sua città d’origine. Al ragazzo va il più sincero **in bocca al lupo** per questa nuova avventura con il Rivasamba, nella speranza che impegno, dedizione e qualità tecniche lo portino verso traguardi sempre più importanti nel mondo del calcio.