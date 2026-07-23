Prosegue la Raccolta firme a supporto del Disegno di Legge di Iniziativa Popolare “”Cieli Blu”. L’iniziativa mira a vietare la manipolazione del clima e la geoingegneria all’interno dello spazio aereo italiano.

Trattandosi di una proposta popolare, il progetto è interamente autofinanziato e indipendente da partiti politici, grandi aziende o fondazioni. Per consentire la presentazione del testo in Parlamento, è necessario raggiungere la quota di 50.000 firme. Tutti i Comuni hanno ricevuto le pec per raccogliere firme.

I cittadini residenti possono esprimere il proprio sostegno attraverso due modalità:

Sinpio’ apporre la firma presso il Comune, ufficio elettorale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, esibendo un documento di identità valido e firmare anche per la privacy. Il termine ultimo per la firma in presenza è fissato al 16 ottobre.

Giovanni Blanda