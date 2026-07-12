Tutto pronto per la 15ª edizione del Motorfest Racalmuto, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 presso l’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto (Agrigento).

L’evento prenderà il via sabato 18 luglio alle ore 16:00 e si concluderà domenica 19 luglio alle ore 19:00.

Il Motorfest è uno degli appuntamenti motociclistici più attesi della Sicilia e richiama ogni anno migliaia di appassionati, piloti professionisti e amatoriali, aziende del settore e visitatori provenienti da tutta Italia. Due giornate dedicate al mondo delle moto, della custom culture, del motorsport e delle performance, con esposizioni, spettacoli, attività in pista e momenti di incontro tra operatori del settore e pubblico.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Bike Show ufficiale by LowRide Magazine, con il sostegno di Zodiac, storico distributore di parti e accessori per Harley-Davidson. In palio anche il premio Best in Show, che assegna al vincitore un buono acquisto del valore di mille euro.

Spazio anche alla scena custom internazionale con John Eirik di Snoopii-Custom, in arrivo dalla Norvegia dopo un viaggio in chopper da Oslo alla Sicilia, e con i Rumblers Car Club, gruppo nato nel 1996 a New York e legato alla tradizione hot rod, alle kustom car e alla cultura punk-hardcore del Lower East Side.

Tra le presenze annunciate anche Frankino di Chop Works, da Chivasso, con due moto speciali, Giovanni di Stile Ostile, Lorenzo “Boccin” di Boccin Custom Cycles, Mirko Marinelli con i Rebel Yell, l’artista Pepe Lazzara con il suo immaginario legato alla cultura chicana e Dario Falzone, che presenta un nuovo progetto ispirato allo stile Chicano.

Il programma punta forte anche sugli spettacoli ad alta adrenalina. Sabato e domenica si esibiscono Samuele Colombo, 23 anni, in arrivo dal Lago di Como in sella alla sua Harley-Davidson Sportster 1200, e Matteo, 25 anni, da Mantova, sulla sua Husaberg 300 2T.

I due rider, uniti dalla passione per lo stunt riding, portano in pista impennate, derapate, stoppie, burnout, acrobazie sul serbatoio e numeri pensati per lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

Tra gli appuntamenti più scenografici c’è anche il Drifting Show della Power Drift Team, con gomme che fumano, traversi spettacolari e piloti pronti a mettere in mostra tecnica, controllo e coraggio. Per il pubblico c’è inoltre la possibilità di salire a bordo delle vere vetture da drifting e vivere l’esperienza da passeggeri, fianco a fianco con i piloti.

Il “Motorfest” propone anche escursioni guidate in moto verso alcuni dei luoghi più iconici del territorio, dalla vicina Valle dei Templi alla Scala dei Turchi.

Il weekend è accompagnato dalla musica, con il live della Back in Hell, AC/DC tribute band, dj set e sax & percussion show.