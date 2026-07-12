Si sono spacciati per funzionari comunali e, con una scusa, sono entrati in casa di un pensionato rubando soldi e gioielli. È successo a Porto Empedocle dove un 85enne è stato truffato da due malviventi. I balordi, fingendo un controllo, sono riusciti a portare via mille euro in contanti e alcuni preziosi e monili d’oro. Poi la fuga. L’anziano, dopo aver capito di essere stato truffato e derubato, ha lanciato l’allarme. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi.
Finti impiegati comunali rubano in casa di anziano a Porto Empedocle
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