Il Comune di Campobello di Licata rammenta: è stata avviata la raccolta firme a supporto del Disegno di Legge di Iniziativa Popolare chiamata “”Cieli Blu”””, promosso dall’avvocato Frida Chialastri. L’iniziativa mira a vietare la manipolazione del clima e la geoingegneria all’interno dello spazio aereo italiano.Trattandosi di una proposta popolare, il progetto è interamente autofinanziato e indipendente da partiti politici, grandi aziende o fondazioni. Per consentire la presentazione del testo in Parlamento, è necessario raggiungere la quota di 50.000 firme. Tutti i Comuni hanno ricevuto le pec per raccogliere firme. I cittadini residenti possono esprimere il proprio sostegno attraverso due modalità: presso l’Ufficio elettorale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, esibendo un documento di identità valido e firmare anche per la privacy. Il termine ultimo per la firma in presenza è fissato al 16 ottobre 2026.

Online: Tramite il sito ufficiale www.cieliblu.it. Questa modalità, rapida e certificata, riduce i tempi burocratici ed è attiva fino al 16 novembre 2026.

Giovanni Blanda