Ancora aperte le iscrizioni, a Campobello di Licata, al Grest, per bambiimi/e e ragazzi /e, per “”Un’estate di amicizia, gioco, crescita e scoperta ci aspetta in Oratorio!”.

Dal 20 al 31 luglio 2026, bambini e ragazzi dai 5 anni in su vivranno un’avventura speciale sulle orme di Giuditta, esempio di coraggio, fiducia e fede.

Attività, giochi, laboratori, preghiera e tanto divertimento in un ambiente sereno e accogliente Adesioni dal lunedì al venerdì, dalle 18:30 alle 20:30, presso l’Oratorio.

Giovanni Blanda