Grande partecipazione di atleti e di pubblico per la quinta edizione del trofeo podistico “”Città di Campobello di Licata””. Era presenta – fra gli altri – il Sindaco Vito Terrana.
“”Oltre 360 atleti provenienti da ogni parte, Campobello comunità che accoglie, comunità che promuove lo sport – queste le sue parole-.
Un sentito ringraziamento al Presidente Giuseppe Savarino dell’ “”Asd Campobello corre””, e a tutti gli iscritti.
Prepariamoci per il prossimo anno!””.
Espressione mia: “”””Hanno vinto tutti, questo non vuole essere un proverbiale modo di dire, tutti hanno battuto la granitica canicola””.
GIOVANNI BLANDA
Grande partecipazione di atleti e di pubblico per la quinta edizione del trofeo podistico “”Città di Campobello di Licata””. Era presenta – fra gli altri – il Sindaco Vito Terrana.