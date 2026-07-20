I militari della Stazione di Licata hanno controllato un 25enne nei pressi della sua abitazione, mentre stava fumando uno spinello artigianale. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, unitamente a materiale utilizzato per il taglio e la pesatura della sostanza.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento